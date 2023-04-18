صوران بطلاً لدورة الأمل بالشباب لكرة الصالات

حماة – منير الأحمد

اختتمت فعاليات دورة “الأمل بالشباب” الكروية التي أقامها فرع الاتحاد الرياضي بحماة في صوران بتتويج فريق صوران بطلاً للدورة بنسختها الثالثة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شباب طيبة الإمام بثلاثة أهداف لهدفين .

الدورة التي استمرت مدة 15 يوماً شارك فيها أندية (صوران ومورك ومعردس والطيبة والمجد ونسور الطيبة والمحبة والشباب ونسور صوران).

عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حماة رئيسة مكتب الشباب الفرعي رضية سقر أكدت خلال حضورها المباراة النهائية أهمية الرياضة في حياة الشباب ودورها في إرساء الأخلاق الرياضية، وتوفير حالة رياضية مميزة في الريف الشمالي لمحافظة حماة بعد عودة الأمن والأمان إليه عبر تضيحات الجيش العربي السوري بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية داعية إلى ضرورة متابعة العمل دائما من أجل انجاح هذه الدوريات.

من جانبه رئيس فرع الاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون أوضح لـ”البعث” أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة الرياضية المقررة والتي تقام احتفالاً بأعياد نيسان، لافتاً إلى الدور المهم لهذه الفعاليات في تسليط الضوء على المواهب المميزة التي يختزنها ريف المحافظة وتفعيل الدور الاجتماعي والرياضي لأندية الريف.

وأكد زيتون أن عودة الأمن والأمان لريف حماة الشمالي ساهم بشكل كبير في عودة الالق للرياضة بالمحافظة بدليل أنه لاول مرة في تاريخه سيكون نادي صوران الريفي ممثلاً لمحافظة حماة في الدور النهائي المؤهل لدوري الدرجة الاولى بكرة قدم للصالات.

أما رئيس نادي صوران مصطفى السعود فلفت إلى أهمية هذه الفعاليات التي تكرس مقولة الرياضة ثقافة وأسلوب حياة وتدعو إلى التنافس الشريف فضلاً عن دورها في تنشيط أندية الريف وتعزيز حضورها، موضحاً أهمية تعميم مثل هذه الفعاليات على جميع أندية الريف بما يسهم في استقطاب المواهب.

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