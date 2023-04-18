طارق عبدو …”الزند” هو الأهم في تقديمي كممثل

بعد مشاركته ونجاحه في تجسيد شخصية خليل في مسلسل “الزند” كتابة عمر أبو سعدة إخراج سامر برقاوي والتي انتهت بمقتله بناء على أوامر من عاصي الزند عبّر الفنان طارق عبدو عن سعادته بالنجاح الكبير للمسلسل والانطباع الجميل الذي تركه بتجسيده لشخصية خليل، مؤكداً في تصريحه للبعث أنه توقع هذا النجاح لـ “الزند” لأنه يقوم على نص رائع وعميق قام بترجمته مخرج مخضرم وصاحب تجربة كبيرة ويقوم ببطولته تيم حسن وهو فنان حقيقي وله جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى وجود شركة إنتاج كانت داعمة وسخية ومؤمنة بالعمل الفني كمشروع، وباكتمال هذه العناصر كان النجاح فيه تحصيل حاصل، وبالتالي فإن كل من شارك فيه كان محظوظاً بهكذا عمل احترافي، مبيناً عبدو أن مسلسل “الزند” تجربة محترفة، والعمل فيه أقرب للعمل في السينما على صعيد التحضير والاجتهاد وتوزيع المهام من قبل المخرج ربان السفينة المليء بالشغف والحب والإيمان بمشروعه، لذلك كانت بالنسبة له تجربة خاصة جداً ولا تُنسى، وهي الأهم في تقديمه كممثل، موضحاً أن الفرص الثمينة تتأخر أحياناً بسبب عدم إيمان صناع العمل بعملهم الفني والعمل على تنفيذه فقط، فيغدو مشروعاً لا يخلو من الخلل في إحدى جوانبه، أما عندما تتوفر الجدية التامة من شركة الإنتاج والكاتب والمخرج ستتوافر الفرص الثمينة، مشيراً إلى أن عوالم شخصية خليل أغرته وتعامل معها بأمانة كبيرة، فلم يضف أو ينقص شيئاً منها، بل آمن بأفعالها وسعى لتقديمها بأفضل صورة، وأن اللهجة الحمصية لم تكن عبئاً عليه، بل شعر بمسؤولية لنطقها بأمانة واحترام كبيرين دون المبالغة بها لأن الميل إلى كاركتر نمطي برأيه يفرغ الشخصية من مضمونها، مؤكداً أن المخرج برقاوي محترف ومحب وودود، وله طرقه المتعددة لأخذ أفضل نتيجة من الممثل، وهو اعتمد على عنصر الموهبة عند الممثلين ومن ضمنهم الوجوه الجديدة، وقد توطدت علاقته مع الممثلين المشاركين والشركاء في مشاهده، وكان الفنان تيم حسن زميلاً معطاء وشريكاً محباً ومتعاوناً إلى أبعد الحدود، مؤكداً الفنان عبدو أنه يشاهد نفسه دوماً بعين الناقد القاسي على نفسه بتوجيه الملاحظات، وكممثل مسرحي أكد أنه على تواصل دائم مع المسرح ودائم الحضور في الورشات العملية التي يقوم بها د.أسامة غنم، كما أنزل طارق عبدو مؤخراً عرض الغريب وهو من إخراجه على اليوتيوب بمناسبة يوم المسرح العالمي.

يُذكر أن طارق عبدو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية 2013 بمسرحية “الكوميديا السوداء” إخراج بسام كوسا، ومن أعماله السينمائية: حرائق البنفسج إخراج محمد عبد العزيز، مسافرو الحرب إخراج جود سعيد، دمشق حلب إخراج باسل الخطيب، وفي التلفزيون: أزمة عائلية إخراج هشام شربتجي، سلاسل ذهب إخراج إياد نحاس، وفي المسرح: هوب هوب إخراج د.عجاج سليم، وحاز على جائزة أفضل ممثل صاعد في العام 2014.

أمينة عباس

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