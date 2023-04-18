في أسواق الألبسة ..أسعار تمتحن دخل الأسر .. وتحرم الأطفال من فرحة العيد!

دمشق – رحاب رجب

لا تختلف المبررات التي تسوقها الجهات المعنية حول قفزات الأسعار وموجة الغلاء الضاربة في مختلف الأسواق عن سابقاتها من المبررات حيث عاني الناس وخاصة في شهر رمضان من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم، واليوم مع اقتراب الشهر الفضيل من نهايته وبدء التحضيرات والاستعدادات لاستقبال عيد الفطر تزداد المعاناة حيث يسيطر الغلاء على أسواق الألبسة.

“البعث” وخلال جولة استطلاعية قامت بها لرصد حركة البيع والشراء في أسواق الألبسة قبل العيد التقت العيد من المواطنين الذين اتفقت أرائهم على الارتفاع الجنوني لأسعار الألبسة حيث أكدت نها محمد “موظفة” التي كانت تبحث في أحد المحلات عن كسوة العيد وما يناسب أطفالها.. أنها بهذه الأسعار لن تستطيع شراء أي شيء فالغلاء كبير ولايمكن مقارنته بدخلها الوظيفي هي وزوجها، فأي قطعة ولادية لا تقل عن ٥٠ ألف ليرة وهذا فوق طاقة الأسر التي تعمل ليل نهار لتأمين ملابس العيد خاصة أن الطفل لايعي الظرف المعيشي الصعب واهتمامه يتركز في كيفية ظهوره بلباسه الجديد أمام رفاقه، وأشارت إلى أن لديها ثلاثة أطفال وإذا أرادت شراء قطعة لكل واحد ستحتاج إلى ألف ١٥٠ أو ٢٠٠ ألف ليرة كحد أدنى والطفل لا تكفيه قطعة واحدة ويحتاج لقطعة أخرى بنطلون وقميص أو كنزة وهكذا وتابعت لتؤكد على أنها لتامين كسوة العيد لأطفالها تحتاج إلى نصف مليون ليرة على أقل تقدير.

في المقابل أحد أصحاب المحال علل قلة البيع وضعف الإقبال من المواطنين إلى الغلاء بشكل عام وضعف الدخل للفرد إذا ماقورن بأسعار المبيع وخاصة للألبسة فالقطعة التي كانت تباع بـ ١٥ ألف سابقا وصل سعرها اليوم إلى ٢٠٠ ألف.. فالبيجامة الولادية سعرها اليوم ١٧٥ ألف ليرة من النوعية الوسط، أما إذا تحدثنا عن الألبسة الرجالية فهنا الطامة الكبرى، فأسعارها مرتفعة وحركة الشراء تكاد تكون معدومة فاقل طقم رجالي بـ ٤٥٠ ألف ليرة بلا سعر القميص وتوابعه الأخرى، بمعنى الموظف يحتاج لـ ٤ رواتب شهرية لشراء طقم متوسط الحال.

21 total views