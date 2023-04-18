قاذفات استراتيجية روسية تُجري دوريات خلال اختبار لأسطول “الهادئ”

موسكو-سانا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن قيام قاذفات استراتيجية من طراز “تو 95 إم إس” بمناورة مخططة لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري “بيرينغ” و”أوكوتسك”، وذلك ضمن إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزارة قولها في بيان: “إنه كجزء من مرحلة الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ قامت القاذفات الاستراتيجية من طراز “تو 95 إم إس” بمناورة مخططة لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري بيرينغ وأوكوتسك”.

وأضافت الوزارة: إنه أثناء الاختبار المفاجئ ستستمر الدوريات الجوية للمناطق الأخرى، حيث سيتم تزويد القاذفات الاستراتيجية بالوقود في الجو من طائرات “إيل 7″، مشددة على أن جميع رحلات الطائرات بعيدة المدى تتم وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى.