كثرة التعدّيات على مياه علوك تمنع وصولها إلى الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر:

أكّد المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه بالحسكة في تصريح لـ”البعث” أن المياه القادمة من علوك لم تصل إلى محطة ضخ الحمّة بسبب كثرة التعدّيات الحاصلة على خطوط نقل المياه الواصلة لمركز مدينة الحسكة والتجمّعات السكانية المحيطة بها، من مرتزقة الاحتلال التركي، مبيّناً أن الورش الفنية التابعة للمؤسسة لم تدخل محطة علوك بريف رأس العين المحتلة.

وأضاف: تم تشغيل 18بئراً من آبار علوك بعد أن تم توصيل التيار الكهربائي لها من محطة تغذية الدرباسية بريف الحسكة الشمالي.

إلى ذلك، تزداد معاناة المواطنين في مدينة الحسكة والأحياء المجاورة للشهر السابع على التوالي بسبب قطع المياه من محطة علوك المصدر الوحيد لإرواء قرابة مليون مواطن، في وقت يقوم الأهالي في تلك المناطق بشراء المياه من الصهاريج الجوالة، التي غالباً ما تكون غير نظيفة، حيث تسبّب العديد من الأمراض، ناهيك عن الأسعار المرتفعة إذ تصل كلفة تعبئة البرميل الواحد إلى ألفي ليرة، مرشّحة للزيادة كلما زادت المسافة من محطات التعبئة.

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