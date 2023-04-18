مباحثات سورية أندونيسية حول التعاون البرلماني الثنائي

بحث السفير السوري في جاكرتا عبد المنعم عنان مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأندونيسي فضلي زون آفاق التعاون البرلماني المشترك بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السفير عنان إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ووجود فرص كبيرة لتوسيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

بدوره أوضح زون أنه سيزور سورية الشهر المقبل على رأس وفد برلماني كبير، حيث سيتم بعدها رفع حزمة توصيات إلى الحكومة الأندونيسية حيال المجالات التي يجب التركيز عليها، بغية تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة.