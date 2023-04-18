وقفة تضامنية أمام “الصليب الأحمر” بدمشق دعماً لصمود الأسرى الفلسطينيين

دمشق – سانا:

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ولجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم وقفة تضامنية أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، دعما لصمود الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الصهيوني.

وطالب المشاركون في الوقفة في بيان تم تسليمه إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية دولية للأسرى من جرائم سلطات الاحتلال، وتطبيق كل اتفاقات جنيف ذات الصلة بحقوق الأسرى في ظل الحرب، وإلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، مشيرين إلى أن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف في الـ 17 من نيسان تحل هذا العام مع تصاعد عدوان الاحتلال الذي يستهدف الأسرى والتضييق عليهم.

وبين المشاركون أن سلطات الاحتلال وبأجهزتها المختلفة عملت على فرض المزيد من أدوات التنكيل بحق الأسرى، وسن قوانين جديدة “قانون إعدام الأسرى، وسحب الهوية والإقامة والإبعاد”، إضافة إلى عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى والتعذيب في مراكز التحقيق، وتعرض الجرحى للاستجواب داخل المستشفيات، وممارسة الإهمال الطبي بحقهم والعقوبات التي استهدفت تفاصيل عديدة، منها كمية المياه المسموح للأسرى استخدامها وساعات الاستحمام وكميات الخبز.

كذلك دعا المشاركون إلى زيارة الأسير خضر عدنان الذي يعاني من ضعف في الرؤية، وفقدان الوزن، واستفراغ الدم، وكل هذه العلامات السريرية تؤكد الخطر على حياته ما يستدعى التدخل العاجل، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، إضافة إلى زيارة الأسير وليد دقة الذي تدهورت صحته لدرجة كبيرة جدا، وتقديم العلاج اللازم له وإطلاق سراحه.

وبعد تسلم البيان أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية في سورية كريستوف مارتن أن اللجنة الدولية تقوم بأفضل ما يمكن لضمان زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم وإخبار العائلة بحالتهم الصحية، مؤكداً أنها ستأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بالبيان وستتم مشاركتها مع المعنيين، موجهاً الشكر للمشاركين في الوقفة لثقتهم باللجنة الدولية للصليب الأحمر.