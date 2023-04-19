أمطار درعا مبشرة بموسم جيد

درعا -دعاء الرفاعي

لم تترك الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة درعا في الأيام القليلة الماضية أي أثار سلبية سواء على محصولي القمح والشعير ولا المحاصيل الزراعية الأخرى وفق مابينه المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الإرشاد الزراعي الذي أوضح التأثير الايجابي لهذه الأمطار وخاصة أنها تعادل رية كاملة لمحصولي القمح والشعير، لافتاً إلى أن تلك الأمطار ستساهم بزيادة إنتاجية محصول الشعير المتوقع إنتاجها من ٥٠٠٠ طن إلى ٧٠٠٠ طن، وذلك بسبب زيادة مساحة الأراضي القابلة للحصاد، كما ساهمت الأمطار الأخيرة بتحسين نمو وإنتاجية القمح البعل والمروي والخضار الشتوية والبطاطا والبقوليات.

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