19-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

صحيفة البعث محافظات 

أمطار درعا مبشرة بموسم جيد

علي حسون

درعا -دعاء الرفاعي

لم تترك الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة درعا في الأيام القليلة الماضية أي أثار سلبية سواء على محصولي القمح والشعير ولا المحاصيل الزراعية الأخرى وفق مابينه المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الإرشاد الزراعي الذي أوضح التأثير الايجابي لهذه الأمطار وخاصة أنها تعادل رية كاملة لمحصولي القمح والشعير، لافتاً إلى أن تلك الأمطار ستساهم بزيادة إنتاجية محصول الشعير المتوقع إنتاجها من ٥٠٠٠ طن إلى ٧٠٠٠ طن، وذلك بسبب زيادة مساحة الأراضي القابلة للحصاد، كما ساهمت الأمطار الأخيرة بتحسين نمو وإنتاجية القمح البعل والمروي والخضار الشتوية والبطاطا والبقوليات.

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