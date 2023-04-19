إحداث فرع للمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في حمص

وتضمن الاتفاق، العمل على نشر الثقافة الالكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق إقامة فرع المكتب في حمص لورشات عمل ودورات تدريبية بشكل دوري، عن طريق خبراء وأكاديميين في المجالات المطلوبة، واتفق الجانبان على التعاون لإطلاق منصة تجارة الكترونية بهدف تكوين بذرة الاقتصاد الرقمي في حمص وربط المنتج بالمستهلك، على أن تتخطى المنصة الحدود الجغرافية السورية في التسويق لها والاستفادة من أسواق الدول المنضوية ضمن الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية وهي، لبنان ومصر والعراق والأردن وسلطنة عمان.