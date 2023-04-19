19-أبريل-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

إحداث فرع للمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في حمص

بشار المحمد

وقع المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في سورية اتفاق تعاون مع غرفة تجارة حمص لافتتاح فرع له في حمص بعد عدة أشهر من افتتاح فرعه بدمشق.

وتضمن الاتفاق، العمل على نشر الثقافة الالكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق إقامة فرع المكتب في حمص لورشات عمل ودورات تدريبية بشكل دوري، عن طريق خبراء وأكاديميين في المجالات المطلوبة، واتفق الجانبان على التعاون لإطلاق منصة تجارة الكترونية بهدف تكوين بذرة الاقتصاد الرقمي في حمص وربط المنتج بالمستهلك، على أن تتخطى المنصة الحدود الجغرافية السورية في التسويق لها والاستفادة من أسواق الدول المنضوية ضمن الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية وهي، لبنان ومصر والعراق والأردن وسلطنة عمان.

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