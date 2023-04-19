“إكثار البذار” تُنهي إجراءات تنفيذ الخطة الإنتاجية للقمح والشعير

وبينت المؤسسة أنها وفرت في بداية الموسم حوالي 92 ألف طن من بذار القمح اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية تم توزيع 54 ألف طن منها مغربلة ومعقمة وبجودة إنتاجية عالية بزيادة حوالي 10 آلاف طن عن العام الماضي، بينما بلغت كميات بذار الشعير الموزعة 2147 طناً، كما وفرت 2406 أطنان من بذار القطن لتنفيذ خطة هذا العام، حيث بدأت بتوزيعها على الفلاحين من فروعها في محافظات ديرالزور والرقة وحلب وحماة وريف دمشق وفروع المصرف الزراعي في تلك المحافظات.

كذلك، تم استيراد 2057 طناً من بذار البطاطا الأجنبية من الأصناف المرغوبة للمكتتبين لدى المؤسسة، وتم بيعها بأسعار تشجيعية، ووفرت المؤسسة أيضاً من خلال المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا 545 طناً من مرتبة إيليت تم توزيع 371 طناً منها للعروة الخريفية والباقي للعروة الربيعية وبسعر أقل من 70 بالمئة من البذار الأجنبية.

وأكدت المؤسسة أنهاءها كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية للعام الحالي ضمن المشروع بكل مراحله.