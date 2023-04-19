احتفاءً بذكرى الجلاء.. محافظة القنيطرة تكرّم 143 أسرة شهيد

القنيطرة – محمد غالب حسين:

احتفاءً بالذكرى الـ77 لعيد الجلاء، كرّمت محافظة القنيطرة 143 أسرة من ذوي الشهداء العسكريين والقوات الرديفة في تجمع أبناء محافظة القنيطرة في حجيرة تقديراً لتضحيات وبطولات أبائهم في الدفاع عن الوطن.

وقال محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران خلال التكريم: إننا اليوم نتشرف بأسر الشهداء الذين يكرموننا بحضورهم، فتضحيات آبائهم حققت النصر، وهم أحفاد الأبطال الذين تصدّوا للمستعمر الفرنسي، وما قدموه في سبيل الوطن هو امتداد لإرث تاريخي واجتماعي للأجداد الذين كرسوا قيم التضحية والبطولة، مبيناً بأن هذا التكريم رمزي ولا يساوي مابذلوه في تقديم دماءهم في سبيل الوطن.

واستمع جمران لمطالب عددٍ من ذوي الشهداء، مؤكداً العمل على تلبيتها بشكلٍ فوري، ومشدداً على ضرورة تقديم الاهتمام المتواصل في جميع الأوقات.

من جهتهم، أشار المكرّمون إلى أن الوطن لا يعادله شيء، وهم الذين قدموا فلذات أكبادهم لكي يبقى عزيزاً، وهو من ترخص له كل التضحيات في سبيل عزته ومنعته، ومن الواجب على أبنائه رد الجميل له والمساهمة في بنائه، والدفاع عنه ضد كل معتد آثم.

31 total views