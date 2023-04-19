19-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

ارتفاع أسعار النفط

بشار المحمد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت سبعة سنتات للبرميل إلى 84.84 دولاراً.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 80.89 دولارا للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار محدودا في ظل مخاوف من أن الزيادات المحتملة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قد تؤدي لتباطؤ النمو في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وتلقت الأسعار دعماً بعدما نقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ14 من نيسان الجاري.

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