استنفار المنظومة الصحية خلال العطلة بحلب

حلب – معن الغادري

بين مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه أن عمل المنظومة الصحية بكافة مفاصلها ومرافقها مستمر خلال العطلة الرسمية وعطلة العيد، بما في ذلك منظومة الإسعاف.

وأشار حاج طه إلى أنه وبهدف انتظام واستمرار تقديم الخدمات الطبية وعلى نحو اعتيادي وعلى مدار الساعة تم إلغاء نظام الورديات، كما تم تخصيص مراكز طبية مناوبة في المدينة والريف بالإضافة إلى مناوبة أقسام الإسعاف في المشافي الحكومية وهي (الرازي، وزاهي أزرق، والتوليد الحكومي).

يشار إلى أن المراكز المناوبة داخل المدينة وفي الريف التي ستقدم خدماتها خلال أيام العطلة فهي الأشرفية، الحمدانية، الخالدية، صلاح الدين، الجلاء، أسعد محفوظ وفي الريف مراكز الملك ظاهر، الوضيحي منطقة سمعان، مركز دير حافر – مركز عراب منطقة الباب، مركز نبل منطقة عزاز، مركز الزيارة منطقة عفرين، مركز الخفسة منطقة منبح – مركز السفيرة، مؤكداً أن كافة المراكز الصحية على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي حالة صحية، ويتوفر فيها كافة مستلزمات العملية العلاجية من أطقم طبية وتمريضية وأدوية وتجهيزات مخبرية، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية المواطنين.

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