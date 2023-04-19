الاتصالات والبريد: استمرار تقديم الخدمات خلال العطلة

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة استمرار المراكز والمكاتب البريدية في المحافظات بتسليم المتقاعدين رواتبهم التقاعدية، ومبالغ المنحة النقدية حتى يوم غد الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أنه مع نهاية عمل يوم أمس، تجاوز عدد المتقاعدين الذين استلموا مبالغ المنحة والرواتب التقاعدية من مركز البريد الرئيسي بدمشق، ومكاتبه البريدية بالمحافظة 14000 متقاعد، وفقاً لنظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.

من جهتها أكدت الشركة السورية للاتصالات متابعة معالجة الشكاوى المسجلة خلال أيام العطلة عبر مراكز الاتصال وإدارة الأعطال، والاستجابة لاتصالات المواطنين عبر خدمة الاستعلامات الهاتفية، وذلك حرصاً منها على استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت لدى المواطنين.

بدورها تنظّم الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مناوبات لعامليها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، باعتبارها الحاضنة الرئيسية لمشاريع التحول الرقمي لدى القطاع العام، وحفاظاً على استقرار خدمات الاستضافة المقدّمة من خلالها، وتقدّم الهيئة الدعم الفني لخدمات مراكزها المختلفة، وتنبّه إلى أي خلل يطرأ عليها، إضافة إلى استجابتها لأي طارئ ومعالجته بشكل مباشر وفوري.