السورية للتجارة تستلم 1180 طناً من الرز مهداة من الصين

استلمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال المؤسسة السورية للتجارة في مرفأ اللاذقية أمس حمولة 52 حاوية من مادة الرز تحوي 1180 طناً كهدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة بمحافظة اللاذقية الدكتور معلى إبراهيم أوضح أن عملية التفريغ بالمرفأ تتم بعد إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتخليص المادة والتحاليل المطلوبة ليصار إلى توزيعها على فروع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظات وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

وأعرب إبراهيم عن الشكر لمواقف جمهورية الصين الداعمة لسورية في جميع المجالات، ولا سيما بعد كارثة الزلزال حيث تستمر الصين بتقديم المساعدات إلى سورية، وكان آخرها تقديم حوالي 225 مسكناً مسبق الصنع للمتضررين من الزلزال.

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