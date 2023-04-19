بمناسبة عيد الجلاء.. مسير ليلي للكشّافة في اللاذقية 

اللاذقية – ربا حسين

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للجلاء، أقامت مفوضية اللاذقية لكشاف سورية بالتعاون مع مكتب الشباب الحزبي الفرعي في اللاذقية استعراضاً ليلياً قدّمته الافواج الكشفية والفرق النحاسية انطلق من أمام نقابة المهندسين وصولاً إلى ساحة المحافظة وتضمنت الاحتفالية عروضاً وفقراتٍ ومعزوفات نحاسية ضمن أحياء المدينة وتمّ عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

الرفيقة تهاني شليحة رئيس مكتب الشباب قالت إنَّ مناسبة عيد الجلاء والاستقلال هي مناسبة وطنية مفصلية في تاريخنا النضالي وتجدّد في نفوسنا العزيمة والإصرار لتحقيق النصر وجلاء جميع القوات المحتلة عن أرضنا الحبيبة لتعزيز السيادة الوطنية على كلِ شبر من أرض سورية الحبيبة، ونوّهت أن أبناء اللاذقية بمشاركة الأفواج الكشفية يؤكدون الوفاء والولاء لروح القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهدائنا الأبرار ووطننا الغالي وشعبنا الصامد وبعثنا الخالد وأمينه العام السيد الرئيس بشار الأسد.

القائد الكشفي رامي منزلجي عضو اللجنة التنفيذبة العليا المفوض الدولي لكشاف سورية أكّد الحرص على المشاركة بهذه الذكرى للتعبير عن عمق الانتماء للوطن وتعميق الاهتمام بهذا اليوم العظيم منوهاً أنّ أول أحتفالية بهذه المناسبة كانت بمشاركة كشاف سورية.

من جهته غاندي داود رئيس اللجنة الكشفية أمين فرع الشبيبة باللاذقية قال إن الأستعراض تظاهرة احتفالية سنوية يتقام كل عام بهذه المناسبة لتذكير وتعريف أبنائنا وشبابنا بعيد الجلاء العظيم ودحض أخر جندي مستعمر عن بلدنا الغالية، لافتاً أنهم أثناء الاستعراض لم ينسوا كارثة الزلزال في المسير وأضاؤوا شموعاً وقناديل لأرواح شهدائنا الأبرار وشهداء الزلزال.

من جهته القائد الكشفي أحمد رضا قائد الفوج الأول في المفوضية الكشفية قال: المسير هو تقليد سنوي نقدم خلاله استعراضا كشافيا ومعزوفات موسيقية وطنية بمشاركة ٨ أفواج وفرق كشفية.

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