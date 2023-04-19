بيسكوف: إمداد سيئول لكييف بالأسلحة يعني تورطها في الصراع
موسكو – سانا:
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التصريحات الكورية الجنوبية بخصوص تزويد نظام كييف بالأسلحة بالموقف “غير الودي” تجاه روسيا، معتبراً أن هكذا عمل يعني تورط سيئول في الصراع الأوكراني.
وتعليقاً على إمكانية توريد الأسلحة من سيئول إلى كييف ذكر بيسكوف في إفادة صحفية اليوم حسب وكالة “تاس” بأن كوريا الجنوبية اتخذت موقفاً غير ودي إلى حد ما تجاه روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، وأن إمكانية إرسال مساعدة عسكرية إلى كييف هي استمرار لهذا الخط، كما أن توريد الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع.
ولم يستبعد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول في تصريحات مؤخراً إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وفي الشأن الآسيوي أيضاً، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ما ذكر عن جزر الكوريل الجنوبية في “الكتاب الأزرق الياباني” أنه سخافات تافهة، مؤكدة أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا، مشيرةً في بيان إلى أن اليابان تحدد بانتظام في الكتاب الأزرق للسياسة الخارجية موقفها ما يسمى بالقانوني المعروف جيداً لنا، والذي يعكس مطالبات لا أساس لها ضدّ روسيا، ولافتةً إلى أن الصياغة حول الاحتلال غير المشروع استخدمت من قبل.
وأضافت الوزارة: “إننا نعتبر مثل هذه الترهات تافهة فجزر الكوريل الجنوبية جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية على أسس قانونية، بما في ذلك الدولية وفقاً لنتائج الحرب العالمية الثانية وهذه حقيقة لا يمكن لليابان الهروب منها”.
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