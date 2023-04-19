تجهيز 13 قافلة من المساعدات لمنكوبي الزلزال في حماة

حماة – حسان المحمد

وجه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه بتوزيع آلاف السلل الغذائية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مختلف مناطق المحافظة. وبين محمد أبو جدعان مدير التخطيط والتعاون الدولي ومنسق غرفة العمليات بالمحافظة أن التوزيع يأتي وفق خطة ممنهجة تركز على الأسر الأكثر تضرراً جراء الزلزال و التي حددت لجان السلامة العامة أن منازلها آيلة للسقوط وتم اخلاءهم منها، على أن يشمل التوزيع باقي المتضررين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تجهيز 13 قافلة من المساعدات ليصار إلى توزيعها على منكوبي الزلزال وفق خطة الاستجابة للأسر الأكثر تضرراً والبالغ عددها 5500 أسرة حتى هذه اللحظة ضمن المرحلة الثالثة للتوزيع.

يشار إلى أن القافلة تشمل الأهالي المتضررين في مركز مدينة حماة وريفها الشمالي ومناطق حماة والغاب ومصياف ومحردة وسلمية وسلحب والسقيلبية، علماً أن عمليات التوزيع تتم بأشراف أعضاء المكتب التنفيذي وبالتعاون مع الوحدات الإدارية في كل منطقة.