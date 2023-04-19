تقرير أممي: الهند تسبق الصين بعدد السكان

نيويورك – سانا:

توقعت منظمة الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بحلول منتصف عام 2023.

وأفاد تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم أوردته وكالة فرانس برس بأن المعلومات المتاحة حتى شهر شباط الماضي تشير إلى أن عدد سكان الهند سيبلغ 1.4286 مليار نسمة، مقابل 1.4257 مليار نسمة بالصين في منتصف هذا العام.

وحسب التقرير تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، حيث يقدر عدد سكانها بـ 340 مليون نسمة.

وكان تقرير للمنظمة توقع في صيف العام الماضي أن تصل الذروة السكانية إلى نحو 10.4 مليارات نسمة على مستوى العالم بحلول عام 2080.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في شهر تشرين الثاني الماضي، فيما كان 6 مليارات نسمة في عام 2000.