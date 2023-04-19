زاخاروفا: نظام كييف يسعى إلى استغلال مبادرة البحر الأسود

موسكو – سانا:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف يسعى إلى استغلال مبادرة البحر الأسود، ولا يتوانى عن إساءة استخدام القواعد الإجرائية أو طلب الرشاوى من أصحاب السفن.

ونقلت وكالة “تاس” عن زاخاروفا قولها اليوم: “توجد حالياً في موقع مركز التنسيق المشترك جي سي سي في إسطنبول صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش، وهي تنشأ فقط نتيجة تصرفات ممثلي أوكرانيا، وكذلك أعضاء الأمم المتحدة الذين على ما يبدو لا يريدون أو لا يستطيعون الاعتراض”، مضيفةً: إن ممثلي نظام كييف لم يتجاهلوا في ممارساتهم الأخيرة الاعتبارات الإنسانية فقط، بل تجاهلوا أيضاً الآداب والأخلاق الأساسية.. وهم يسعون جاهدين لاستغلال مبادرة البحر الأسود بقوة عن طريق إساءة استخدام قواعد الإجراءات، أو طلب الرشاوى من أصحاب السفن.. وكل شيء من أجل الحصول على أقصى ربح تجاري.

وأعلنت موسكو في وقت سابق أن روسيا لن تمدد صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس.