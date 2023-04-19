19-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

سقوط لاعبة سيرك من الهواء أمام الجمهور ووفاتها

محمد عباس

سقطت لاعبة جمباز تدعى سون مومو 10 أمتار أثناء أداء حيلة مع زوجها تشانج مومو في الهواء في قرية هوجاو بمقاطعة آنهوي في الهند مما تسبب في وفاتها وترك الجمهور في رعب، حسبما ذكرت التقارير.

بدأت مومو تفقد قبضتها لأنها لم تكن قادرة على الإمساك بساقي زوجها، وعندما سقطت، صرخت الجماهير في رعب.

وذكرت التقارير أنه قد تم نقل لاعبة السيرك على الفور إلى المستشفى، ولسوء الحظ، توفيت لأن إصاباتها كانت شديدة للغاية.

بعد المأساة، زعمت بعض التقارير أن الزوجين كانا يتشاجران قبل العرض وأن سون مومو رفضت ارتداء حزام الأمان ومع ذلك، نفى الزوج وقوع أي شجار بينه وبين زوجته.

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