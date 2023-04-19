سقوط لاعبة سيرك من الهواء أمام الجمهور ووفاتها

سقطت لاعبة جمباز تدعى سون مومو 10 أمتار أثناء أداء حيلة مع زوجها تشانج مومو في الهواء في قرية هوجاو بمقاطعة آنهوي في الهند مما تسبب في وفاتها وترك الجمهور في رعب، حسبما ذكرت التقارير.

بدأت مومو تفقد قبضتها لأنها لم تكن قادرة على الإمساك بساقي زوجها، وعندما سقطت، صرخت الجماهير في رعب.

وذكرت التقارير أنه قد تم نقل لاعبة السيرك على الفور إلى المستشفى، ولسوء الحظ، توفيت لأن إصاباتها كانت شديدة للغاية.

بعد المأساة، زعمت بعض التقارير أن الزوجين كانا يتشاجران قبل العرض وأن سون مومو رفضت ارتداء حزام الأمان ومع ذلك، نفى الزوج وقوع أي شجار بينه وبين زوجته.

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