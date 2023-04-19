شخصيات سياسية روسية: التغيرات الإقليمية حصلت بعد هزيمة الإرهاب في سورية

أعلن نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروسي السفير أندريه بوكلانوف أن انتصار سورية على الإرهاب الدولي أفضى إلى التغييرات الجارية في المنطقة.

وقال بوكلانوف في تصريح لمراسل “سانا” في موسكو: إننا نهنئ الأصدقاء السوريين لأننا كنا منذ البدء معاً، وإن روسيا لم ولن تغير موقفها ولم تتاجر بصداقتها مع سورية أبداً منذ البداية ولهذا اليوم، معرباً عن ارتياح موسكو للتطورات الإيجابية الجارية في المنطقة بشأن عودة العلاقات السورية العربية.

وفي مقابلة مماثلة أكد الدبلوماسي والبروفيسور في جامعة الأبحاث العلمية “المدرسة العليا للاقتصاد” وفي معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية الروسية السفير بنيامين بوبوف أن “التغييرات الدولية الحاصلة اليوم في العالم كانت بالدرجة الأولى نتيجة للانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب الدولي”، مشيراً إلى أنه كلما كانت العلاقات بين الدول العربية وطيدة كلما سهل عليها تجاوز المصاعب والأزمات.

كذلك، أكد رئيس المؤسسة الروسية للتضامن مع سورية سيرغي بوبورين أن عودة سورية إلى محيطها العربي تدل على أن عالم الأحادية القطبية بدأ ينهار، وتجري عملية تشكل عالم متعدد الأقطاب.

واعتبر بوبورين أن الشعوب العربية وقياداتها بدأت تدرك أهمية الاستناد إلى العدالة في تنظيم علاقاتها مع سورية، وأن التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتخلي عن إملاء طرق الحياة على الغير سوف يسهم في ولادة العلاقات الصلبة بين البلدان العربية.