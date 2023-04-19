صناعيو دمشق وريفها يبحثون إعداد قائمة بالمواد المطلوب تصديرها إلى الأردن

استعرض صناعيو دمشق وريفها نتائج زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها للمملكة الأردنية الهاشمية واللقاء الذي جمعهم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان والأردن في آذار الماضي، حيث ناقش الحضور البنود والتوصيات التي نتجت عن هذه الزيارة والتي كان أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين لبحث قوائم السلع المنتجة في البلدين، والاتفاق على إعداد قائمة بالمواد المطلوب تصديرها إلى الأردن وكذلك تسهيل عملية النقل والشحن البري بينهما.

كما تناول الصناعيون في اجتماعهم مستجدات عمل مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي أقيم مؤخراً بريف دمشق في مدينتي النبك ودوما والدورة الحالية المقامة في صالة تشرين الرياضية بدمشق كما في صالة السورية للتجارة في مدينة قطنا، حيث بيّن الحضور الفائدة الكبيرة الذي يساهم فيها المهرجان والاستمرار بتأمين كافة متطلبات العائلة السورية التي تحتاجها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بأقل سعر ممكن وهامش ربح بسيط من خلال كسر حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.

كما تطرق الاجتماع للإجراءات والتحضيرات الخاصة بتنظيم اجتماع الهيئة العامة الدوري للغرفة للعام 2023 بالإضافة لمشاركة الغرفة ضمن وفد الجمهورية العربية السوري في مؤتمر العمل الدولي بدورته 111 الذي سيقام في جنيف خلال الفترة 5 إلى 16 حزيران القادم لمناقشة آخر المستجدات بشأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية واستعراض الاستراتيجية العالمية المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين.