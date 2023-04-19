“عطلة الرنين المغناطيسي” تكسر جهوزية القطاعات بالسويداء

السويداء_رفعت الديك

اشتكى مواطنون في السويداء من توقف جهاز الرنين المغناطيسي في المشفى الوطني عن تقديم الخدمات خلال العطلة مما يضطرهم اللجوء إلى القطاع الخاص مطالبين باستمرار الجهاز بتقديم الخدمة أسوة بجهاز الطبقي المحوري.

مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال أوضح أن صور الرنين ليست اسعافية ولايوجد نظام مناوبات عند الفنيات العاملات على الجهاز مشيراً إلى أن عددهن قليل ويحق لهن الاستفادة من العطلة خاصة وأن أماكن سكنهن بعيد عن عملهن، وهناك صعوبة مواصلات وأعباء مالية عليهن خلال العطلة.

أما الطبقي المحوري فهو إسعافي وهناك فننين مناوبين، مبيناً أن مشافي الشهيد الدكتور زيد الشريطي في مدينة السويداء والشهيد الباسل في صلخد والشهيد مؤمن طلايع في سالة ومشفى شهبا في حالة جهوزية كاملة لاستقبال المرضى، واعتماد المراكز الصحية في عريقة والقريا والغارية وملح والصورة الكبيرة لتكون جاهزة للعمل خلال عطلة العيد مع توفير احتياجاتها لتشكل إضافة للمشافي التي ستواصل العمل خلال العطلة، لافتاً إلى أن سيارات الإسعاف في المراكز المذكورة آنفاً في جهوزية تامة.

وفي سياق متصل أشار مدير فرع المحروقات المهندس جهاد البرنوطي إلى أن محطات الوقود مستمرة بالعمل بناء على الطلبات التي ترد من المحروقات للمحافظة والبالغة ٧ طلبات ونصف من المازوت و٥ طلبات من البنزين، مع استمرار عمل وحدة تعبئة الغاز في الفرع.

وبدوره ذكر رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية جهاد طربيه أن المخابز الآلية العاملة بنظام الإدارة والإشراف ستواصل عملها أيام العطلة دون توقف باستثناء يوم عطلتها الرسمية، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من رغيف الخبز، لافتاً إلى توافر المواد الأولية اللازمة للعمل من الدقيق والمحروقات بشكل جيد وتم تخصيص دوريات مناوبة للعمل خلال أيام العيد للرقابة على مختلف الفعاليات وتلقي شكاوى المواطنين.

وأشار مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة ربيع غانم إلى أن صالات ومنافذ البيع التابعة للفرع ستواصل عملها خلال العطلة لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المواد.

مدير مدينة السويداء ثائر الصالح ذكر أنه تم وضع جدول مناوبات لعمال النظافة وورشات الصرف الصحي، لضمان متابعة تقديم الخدمات، وكذلك يواصل فوج الإطفاء التابع للمجلس العمل على مدار الساعة.

مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس غسان ناصر لفت إلى أنه تم رفع جاهزية الورشات الفنية العاملة خلال فترة العيد ورفدها بالآليات المناسبة وتوفير جميع المواد اللازمة لعملها في مستودعات الشركة على أن تستمر مكاتب الطوارئ وورشات الإصلاح والصيانة بالعمل على مدار الساعة.