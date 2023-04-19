غاغين: الوحدات الروسية تقترب من السيطرة على كامل أرتيوموفسك

من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة خيرسون عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، نتيجة استهداف الجيش الأوكراني بقذائف الهاون لمدينة نوفاكاخوفكا، حيث أكد وكيل حاكم محافظة خيرسون فلاديمير سالدو أنه وقعت إصابات بين المدنيين وأضرار في منازل ومباني المدينة، نتيجة القصف الأوكراني الذي استهدف صباح اليوم المناطق السكنية والمركزية للمدينة بقذائف هاون بقطر 120 ملم.

وفي وقت سابق صباح اليوم أفادت السلطات في نوفا كاخوفكا ببدء القوات الأوكرانية قصفاً عنيفاً على المدينة، وناشدت الناس البقاء في الملاجئ.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية أطلقت القوات الأوكرانية صباح اليوم أربع قذائف عيار 155 ملم على منطقة بيتروفسكي.

وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية التي ترتكبها أوكرانيا في بيان أنه تم رصد قصف من قبل الجيش الأوكراني ليلا باتجاه قرية إيلينكا في منطقة بيتروفسكي في دونيتسك، حيث تم إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم.