غاغين: الوحدات الروسية تقترب من السيطرة على كامل أرتيوموفسك
دونيتسك – موسكو – تقارير:
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين اليوم أن الوحدات الروسية تقترب من السيطرة على نحو 90 بالمئة من مدينة أرتيوموفسك “باخموت”.
وقال غاغين لقناة روسيا 24: “في جميع الأحوال ستتم السيطرة على أرتيوموفسك وهذه مسألة وقت, لكننا في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على نحو 90 بالمئة من أراضي المدينة نفسها”.
من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة خيرسون عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، نتيجة استهداف الجيش الأوكراني بقذائف الهاون لمدينة نوفاكاخوفكا، حيث أكد وكيل حاكم محافظة خيرسون فلاديمير سالدو أنه وقعت إصابات بين المدنيين وأضرار في منازل ومباني المدينة، نتيجة القصف الأوكراني الذي استهدف صباح اليوم المناطق السكنية والمركزية للمدينة بقذائف هاون بقطر 120 ملم.
وفي وقت سابق صباح اليوم أفادت السلطات في نوفا كاخوفكا ببدء القوات الأوكرانية قصفاً عنيفاً على المدينة، وناشدت الناس البقاء في الملاجئ.
وفي جمهورية دونيتسك الشعبية أطلقت القوات الأوكرانية صباح اليوم أربع قذائف عيار 155 ملم على منطقة بيتروفسكي.
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية التي ترتكبها أوكرانيا في بيان أنه تم رصد قصف من قبل الجيش الأوكراني ليلا باتجاه قرية إيلينكا في منطقة بيتروفسكي في دونيتسك، حيث تم إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم.
إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن قوات الأمن أحبطت مخططاً تخريبياً في منشأة للطاقة بمنطقة كيرتش التابعة لشبه جزيرة القرم.
وقال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي قوله في بيان اليوم: “إنه تم إحباط عملية تخريبية في منشأة تابعة لشبكة الطاقة في شبه الجزيرة، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم اعتقال مواطن روسي أوكراني متورط في التحضير لهذه الجريمة”.
وأضاف البيان: إنه بعد تفتيش المكان الذي كان يقطن فيه المتهم تم ضبط عبوة ناسفة، ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع ممثل لجهاز الاستخبارات الأوكرانية الذي نسق أنشطته الإجرامية.
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