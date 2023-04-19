فيلم “راست” يستأنف التصوير هذا الأسبوع بعد الحادثة المميتة

من المنتظر أن يُستأنف تصوير فيلم الويسترن “راست” مع أليك بالدوين هذا الأسبوع وفق ما أعلن منتجو العمل، وذلك بعد 18 شهرا على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل الشهير النار عرضياً.

وكان تصوير فيلم “راست” داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الاول 2021 عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

ودفع أليك بالدوين، البالغ من العمر 65 عاما ببراءته من تهمة القتل غير العمد.

وفيما تتواصل القضية الجنائية، يُتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأميركية.

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