كوريا الديمقراطية.. كيم جونغ أون يأمر بالتحضير لإطلاق أول قمر استطلاعي

بيونغ يانغ – وكالات:

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس”، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أمر ببدء التحضيرات لإطلاق أول قمر استطلاعي لبلاده من أجل زيادة قدراتها على جمع البيانات.

وحسب معلومات الوكالة، فإن كيم جونغ نظم لجنة للتحضير لإطلاق القمر العسكري للاستطلاع الذي تمت صناعته في شهر نيسان، في الموعد المحدد، وأوعز بزيادة قدرات الاستطلاعات وجمع المعلومات.

وأكد كيم جونغ أون خلال تفقده لمقر الإدارة الحكومية لغزو الفضاء، أن “امتلاك القدرات الاستطلاعية لمتابعة الخطط العسكرية والتحركات للخصم من المهام الأكثر أهمية في ما يخص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد”.

وأشار كيم جونغ أون إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان أمن بيونغ يانغ، لأنهما تنشران مختلف المعدات العسكرية في المنطقة.