لقاءات مفصلية في رابع جولات إياب الدوري الكروي الممتاز

ناصر النجار

تقام اليوم الأربعاء مباريات الأسبوع الرابع من إياب الدوري الكروي الممتاز فتجري أربع مواجهات بينما تختتم المرحلة يوم غدٍ الخميس، وكان اتحاد كرة القدم قدّم مباريات هذه المرحلة من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء من أجل عطلة عيد الفطر السعيد.

المباريات ستشهد منافسات قوية على القمة وكذلك على الهبوط، والمباريات أغلبها متكافئ ومن الصعب الفصل بين فريق وآخر، لذلك فإن المنافسين على القمة يجتمعون وجهاً لوجه في أصعب لقاءين هذا الأسبوع فيلعب الوثبة متصدر الدوري مع مستضيفه جبلة في ملعب البعث، كما يستقبل فريق الجيش ضيفه أهلي حلب على ملعب الجلاء، والمباراتان هاتان هما قمة مباريات المرحلة لأنهما تجمعان أصحاب المراكز الأربعة في مواجهتين في غاية الصعوبة.

الحظوظ دائماً ستكون على أرض الملعب فمن يحافظ على رتمه وأدائه ويستغل فرصه فهو المحظوظ وهو السعيد، في جبلة سنشهد الظهور الأول للمدرب الجديد ماهر بحري بلباس النوارس بعد أن كان في مرحلة الذهاب على رأس القيادة الفنية لفريق أهلي حلب، من جهته الوثبة لم يتعرض للخسارة طوال الدوري وهو يحرص على استمرار سجله نظيفاً.

مباراة الجيش وأهلي حلب ليست بعيدة عن الإثارة والمنافسة الحقيقية وسنشهد فيها قمة المباريات في هذه المرحلة، والنقطة المهمة أن حسين عفش سيواجه فريقه السابق الجيش الذي دربه في مرحلة الذهاب، ومن المفترض أن يكرِّس ذلك لمصلحة الفريق ليحقق فوزاً كبيراً خارج أرضه.

المباراة الثالثة ستقام باللاذقية وفيها يستضيف حطين ضيفه الفتوة المنتشي بانتصارين متتاليين والحالم ببلوغ الصدارة، في الحالات الطبيعية فإن الفتوة أوزن وأفضل ونسبة فوزه بالمباراة أفضل، لكن حطين بعد التقدم الجيد الذي حققه في الإياب أعطى الجميع فكرة عن مستواه وأنه قادم ليكون شريكاً في النقاط.

في حمص يلعب تشرين بضيافة الكرامة في مباراة مهمة للفريقين، الكرامة يريد أن يخرج من دوامة الخسارات الثلاث السابقة ويبدأ مرحلة جديدة متجددة وتشرين يطمح بالفوز لتتجدد آماله بدخول عالم الكبار.

آخر المباريات ستقام يوم الخميس على ملعب الجلاء بين الوحدة والمجد والنقاط بينهما مضاعفة فإما أن يتساوى المجد مع الوحدة وإما أن يطير الوحدة بالنقاط بعيداً عن مواقع الخطر.

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