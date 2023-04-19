مشروع الدارة المزدوجة في الخدمة قريباً

القنيطرة – محمد غالب حسين

بيّن المدير العام لشركة كهرباء القنيطرة المهندس محمد ركاد إبراهيم أن الشركة في المراحل النهائية من تشغيل الدارة المزدوجة محطة آيوبا – المجمع الحكومي في مدينة البعث، موضحاً أن مشروع الدارة المزدوجة يتضمّن مخرجي توتر متوسط 20 ك.ف، وكل مخرج ثلاثة خطوط، وطول كل مخرج 6.5 كم يصل بين محطة كهرباء آيوبا حتى تقاطع اتوستراد السلام مع طريق خان أرنبة – جبا.

وأشار إبراهيم إلى أن طول الدارة المزدوجة بلغ 6.5 كم، وعدد الأبراج الحديدية التي ركبت 98 برجاً، واحتاجت إلى نحو 19 طناً من أمراس الألمنيوم مقطع 120/21 م2، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 70% متوقعاً إدخال الدارة المزدوجة في الخدمة بُعيد عيد الفطر المبارك.

ونوه مدير شركة كهرباء القنيطرة بأن الهدف من إنشاء الدارة المزدوجة تخفيف الأحمال على مخارج التوتر المتوسط القائمة في المحافظة حيث تتجاوز الأحمال 300 أمبير على كل مخرج إلى قيم لا تزيد على 60% من الحمل الأسمي، وتحسين التوتر ليصل إلى قيم التوتر النظامية لتشغيل مضخات المياه وحماية الأجهزة الكهربائية المنزلية، واستمرار التيار الكهربائي خلال فترات التشغيل من دون انقطاع بسبب زيادة الأحمال وهبوط التوتر وتخفيف الأعطال عن شبكات التوتر المتوسط ومراكز التحويل، وتخدم الدارة المزدوجة المجمع الحكومي وخاصة مشفى الشهيد ممدوح أباظة ومدينة البعث خلال أوقات الدوام الرسمي وتحسين التغذية الكهربائية في عموم المحافظة بما فيها القطاع الجنوبي من خلال مخارج التوتر المتوسط الجديدة.

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