إثارة كبيرة في الدوري الممتاز وأهلي حلب في الصدارة

ناصر النجار

لعبة الكراسي الموسيقية مستمرة بين فرق المقدمة التي لن يستطع أحد حسمها إلا في الأمتار الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وأمس حقق أهلي حلب نتيجة كبيرة بفوزه خارج أرضه على الجيش ضارباً عرض الحائط بكل التوقعات فتصدر الدوري في أسبوعه الرابع من مرحلة الإياب بفارق نقطة واحدة عن المتصدر السابق الوثبة الذي خسر أمام جبلة بهدفين لهدف.

وألمح مدرب الوثبة فراس معسعس إلى وجود أشياء غير طبيعية كما لام الحكم الذي لم يكن منصفا وعادلاً في المباراة.

وطالب حطين بركلة جزاء أظهرتها كمرات الإعادة أنها صحيحة لكن الحكم في واد آخر، فاعتبر حطين أنه يتعرض للظلم المستمر من قبل الحكام، المباراة ابتسمت للفتوة الذي فاز بهدف متأخر.

المباراة الرابعة انتهت بين الكرامة وتشرين إلى التعادل السلبي وهذه أول نقطة ينالها الكرامة في الإياب كما إن حظوظ تشرين بدخول قائمة الكبار تلاشت، وفي تفاصيل النتائج، كما فاز أهلي حلب على مستضيفه الجيش بهدف بابا سالا.

وخسر الوثبة أمام جبلة بهدفين لهدف، ليحصل جبلة على نقاط المباراة لتكون خسارة الوثبة هي الأولى هذا الموسم.

واليوم تختتم مباريات الأسبوع بلقاء الوحدة مع المجد على ملعب الجلاء.

في الترتيب: أهلي حلب أولاً برصيد 28 نقطة يليه الوثبة والفتوة ولكل منهما 27 نقطة ثم جبلة 26 والجيش 23 وتشرين 19 والكرامة 11 والوحدة والطليعة 9نقاط وحطين 8 نقاط والمجد 6 نقاط.

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