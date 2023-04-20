استمرار المديريات الخدمية والصحية خلال العيد بطرطوس

طرطوس – دارين حسن

تستمر المديريات الخدمية والمؤسسات الصحية بعملها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين خلال فترة العطلة وأيام عيد الفطر.

مدير فرع الشركة العامة للأفران رامز سليمان أوضح أن عمل المخابز والأفران مستمر بشكل اعتيادي حتى تنتهي الكميات الموطنة دون تأخير، مشيرا إلى أن عدد أفران القطاع العام ١٥ مخبزاً وحاجة المحافظة من الطحين حوالي ١٨٠ _ ٢٠٠ طن دقيق.

وفي سياق متصل أوضح مدير الصحة الدكتور أحمد عمار أن كافة مشافي الصحة العامة والمراكز الصحية بجهوزية تامة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية والرعاية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر، كما تم وضع منظومة الإسعاف بالخدمة وإبقاء العديد من المراكز الصحية بمناوبة خاصة في النواحي التي لا يوجد فيها مشافي.

كما أشار مدير المهن والشؤون الصحية المهندس إياد ملحم إلى تكثيف دوريات الرقابة لاسيما في محال السمون والحلويات وجميع المواد الغذائية المصنعة.

يشار إلى أن مديريات والدوائر الخدمية أعلنت جاهزيتها خلال عطلة العيد كمديرية النظافة والحدائق، إذ تم إحداث جداول مناوبة لكافة الوحدات الإدارية لجهة قمع مخالفات البناء والإشغالات، وتستمر مديرية النظافة بعملها وبشكل اعتيادي مع وجود بعض المعاناة لبعض العمال الذين يسكنون القرى، ومع ذلك تتابع الأعمال وتنجز كما يتم التركيز على الحدائق والكورنيش البحري.

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