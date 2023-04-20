20-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الحرارة إلى انخفاض

بشار المحمد

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز 65 كيلو متراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، والجو ربيعي معتدل غائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

  الخميس الجمعة السبت
دمشق 25 / 9 22 / 8 23 / 10
القنيطرة 19/ 7 18 / 7 20 / 9
درعا 23 / 10 23 / 10 26 / 11
السويداء 22 / 8 20 / 8 23 / 11
حمص 22 / 10 22 / 8 24 / 10
حماة 24 / 12 23 / 9 26 / 11
الحسكة 27 / 10 24 / 10 26 / 11
اللاذقية 20 / 16 20 / 14 21 / 15
طرطوس 23 / 16 22 / 12 25 / 14
حلب 24 / 13 24 / 12 24 / 12
إدلب 22 / 12 22 / 12 25 / 14
دير الزور 32 / 14 26 / 13 27 / 13
الرقة 26 / 13 24 / 12 26 / 14

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