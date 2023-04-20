20-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على قانون التقاعد

بشار المحمد
باريس – سانا:

تواصلت اليوم المظاهرات في عدد من المدن الفرنسية احتجاجاً على إقرار حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإصلاحات التي طرحتها لقانون التقاعد.

وحسب وسائل إعلام فرنسية اقتحم متظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد مكتب بورصة يورونكست في باريس، وقاموا بالاحتجاج داخله، معربين عن رفضهم سياسات حكومة ماكرون الاقتصادية.

وفي مدينة رين خرجت مظاهرة حاشدة رفضاً لقانون التقاعد، حيث استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وكان محتجون ضد سياسات ماكرون تظاهروا هذا الاسبوع في جميع أنحاء فرنسا، فيما تلقى ماكرون نفسه صيحات استهجان من قبل حشود في شرق فرنسا أمس، بينما بدأ في أول رحلة له خارج باريس منذ توقيعه تعديل قانون المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية بين الفرنسيين.

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