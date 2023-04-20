20-أبريل-2023

جريدة البعث

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القضاء التونسي يأمر بسجن الغنوشي

بشار المحمد
تونس – سانا:

أصدر اليوم قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي.

ووفقاً لجريدة الشروق التونسية أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية في تونس فجر اليوم بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في القضية المتعلقة بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والمقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

وكان القضاء التونسي وجه رسمياً في الـ 28 من حزيران الماضي تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي إلى 33 شخصاً، بينهم رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

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