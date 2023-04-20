مخابز ومشافي درعا في جهوزية تامة خلال العيد

درعا -دعاء الرفاعي

بهدف تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد تستعد الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية عملها ومنها قطاعي الصحة والمخابز.

وأشار مدير الصحة الدكتور بسام سويدان إلى أن جميع مشافي المحافظة العامة والخاصة في حالة استنفار كاملة لاستقبال المرضى، والحالات الصحية على تنوعها من حالات طوارئ أو عمليات جراحية.

وأضاف سويدان إلى أن المديرية شددت على كافة المستشفيات العامة العاملة لتكون جاهزة للعمل خلال فترة العطلة مع توفير احتياجاتها كاملة إلى جانب الخاصة التي ستواصل العمل خلال العطلة، مؤكداً مواصلة الجولات التفقدية على مختلف المناطق الصحية في ريف المحافظة للتأكيد على مدى جهوزية المشافي والمراكز الصحية، والتأكيد على ضرورة استقبال الحالات الإسعافية وتطبيق خطة الطوارئ العامة المتعلقة بعمل سيارات الإسعاف.

من جانبه ذكر المهندس حميدي الخليل، مدير فرع المخابز في درعا، أن المخابز الآلية والاحتياطية ستواصل عملها خلال أيام العطلة دون توقف باستثناء أول أيام عيد الفطر، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من رغيف الخبز، لافتاً إلى أن العمل جار لتوفير جميع المواد الأولية اللازمة للعمل من الدقيق والمحروقات بشكل كاف، بينما يترك للأفران الخاصة حرية التصرف.

وكانت محافظة درعا أعلنت أنه بهدف تسيير معاملات المواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد سيستمر المكتب القنصلي ومراكز الخدمات العامة في محافظة درعا بتقديم خدماتها خلال يومي الأربعاء والخميس.

22 total views