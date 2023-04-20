المركز الوطني للزلازل: تسجيل 12 هزة

دمشق-سانا:

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 12هزة، تراوحت شدتها أقل من 4.6 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه صباح اليوم أن الهزات المسجلة توزعت على 3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شدتها بين 2 و2.5 درجة، و9 هزات في البر التركي تراوحت بين 2.4 و4.5 درجات.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الهزات المسجلة في سورية ولواء اسكندرون خلال الـ 72 ساعة الماضية، مقارنة بالهزات التي تركزت داخل تركيا.

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