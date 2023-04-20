برلماني أوروبي: “الناتو” لا يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا مايك والاس أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن السلام والاستقرار لن يسودا في العالم طالما هذا الحلف العدواني موجود.

وذكر والاس في حديث لموقع “ايه بورتال 24” التشيكي أن إرسال بريطانيا قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا ستكون له تداعيات خطيرة على الأوكرانيين أنفسهم، معرباً عن استغرابه لعدم قيام الاتحاد الأوروبي بإدانة هذا التوجه البريطاني.

وفي حديث للموقع نفسه قالت عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا أيضاً كلير دالي أن حلف الناتو يساعد في تصعيد الحرب في أوكرانيا، ويجعلها أقرب إلى صراع أوسع.

وشددت على ضرورة قيام مواطني أوروبا بالضغط على حكومات دولهم لوقف التصعيد، والبحث عن حل سلمي لأن في ذلك مصلحة أوروبا وبقية العالم.