تأمين التغذية الكهربائية لآبار المياه في حماة

حماة- حسان محمد

أكد المهندس أحمد اليوسف مدير شركة كهرباء حماة تأمين التيار الكهربائي للآبار العاملة على الكهرباء، لري المحاصيل الزراعية بعد أن تمّ التواصل مع الوحدات الإرشادية الزراعية، لتحديد الخطوط المغذية للآبار الارتوازية من أجل سقاية محصول القمح، حيث تمّ تخصيصهم بثماني ساعات وصل للتيار لمرة واحدة في الأسبوع، إضافة إلى حصص الوصل المحدّدة في برنامج التقنين، مبيناً أن الشركة تعمل على وضع برنامج لتأمين التغذية الكهربائية للمحاصيل الاستراتيجية، علماً أن الكميات المخصّصة للمحافظة من الطاقة الكهربائية منخفضة جداً بالنسبة للسنوات الماضية، وتؤثر سلباً على أعمال السقاية، وبالتالي على المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذي يضيف إلى كاهل إدارة الشركة أعباء إضافية لتأمين التيار.

من جانبهم بيّن عدد من الفلاحين أصحاب الآبار الارتوازية أن ساعات وصل التيار الكهربائي أسعفتهم في سقاية محصول القمح خصوصاً مع تأخر وشح المازوت الزراعي في الآونة الأخيرة.