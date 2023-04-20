رئيسة “الفارابي” الكازاخية: مساعداتنا لسورية تعبيرٌ عن وقوفنا مع شعبها بمحنته

أكدت رئيسة مؤسسة الفارابي الإنسانية في كازاخستان اكمرال باتالوفا أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة، بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية للشعب السوري هي تعبير عن الدعم والوقوف معه لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي وقع في الـ 6 من شباط الماضي.

وأوضحت باتالوفا أن الدفعة الثانية من المساعدات تم توزيعها قبل أيام من قبل وفد برئاستها، ويضم رؤساء عدد من المنظمات الخيرية في اللاذقية وحلب ودمشق، تتضمن ملابس و20 خيمة من الخيم الكازاخستانية التي تعتبر بيوتاً متحركة للإقامة الدائمة تم تسليمها لمحافظة اللاذقية، إضافة لتقديم مولدات كهربائية وأدوية تم جمعها من قبل المجتمع المدني والمنظمات التطوعية والمؤسسات الخيرية.

وأشارت باتالوفا إلى أن كمية هذه المساعدات وصلت إلى نحو 100 طن تم توصيلها إلى موسكو بالشاحنات، وقامت وزارة الدفاع الروسية بتوصيل هذه المساعدات إلى سورية بطائراتها، لافتةً إلى أن كازخستان كالعديد من الدول ساهمت بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، حيث أرسلت أول شحنة مساعدات في الـ 10 من شباط الماضي عبر أربع طائرات محملة بنحو 50 طناً من المساعدات الإغاثية مقدمة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والحكومة الكازاخستانية بمساعدة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وجددت باتالوفا تأكيدها على أن ما قدم من مساعدات هو تعبير عن دعم الشعب الكازاخي للشعب السوري الصديق، والوقوف إلى جانبه في محنة الزلزال، ومواجهة تداعيات هذه الكارثة.