سيدات فيروزة بطلات لدوري كرة القدم للموسم الثاني على التوالي

حافظ فريق فيروزة على لقبه كبطل لدوري السيدات لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي بفوزه في المباراة الختامية على فريق عامودا بثلاثة أهداف نظيفة سجلتها اللاعبات “مي الجاني ورونا عيزوق وبريانا الأسمر”، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على أرض ملعب نادي المحافظة في دمشق.

المدير الفني لفريق فيروزة طاهر بكار أكد لـ”البعث” أن التتويج ببطولة الدوري للعام الثاني على التوالي جاء نتيجة للجهود التي بذلها الفريق والعمل بعقلية أقرب إلى الاحتراف، مبيناً أن الكادر واللاعبات شركاء في النجاح إلى جانب مجلس الإدارة الذين كانوا داعمين للفريق الذي حافظ على اللقب بعد منافسة قوية مع فرق الدوري سيما مع أندية الهلال وعامودا، حيث لم يحسم اللقب إلا مع صافرة المباراة الختامية.

وأضاف بكار: النجاح لم يأت مصادفة ولا من فراغ بل من إعداد بدني منهجي وفهم كروي صحيح لدى اللاعبات، وفق خطة عمل وبرنامج حيث كانت فترة الإعداد مثالية، وقمنا بتعزيز صفوف الفريق بعددٍ من اللاعبات المميزات على المستوى المحلي من لاعبات منتخبنا الوطني، كما أن الدوري هذا الموسم تطور بشكل ملحوظ عن الموسم الماضي، بالإضافة لمشاركة أندية من مختلف المحافظات فيه.

وأشار بكار إلى أن التفكير في الفترة المقبلة يتجه نحو المشاركة الآسيوية، بهدف تحقيق نتائج أفضل في بطولة غرب آسيا للأندية.

الجدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم عبر قسم الكرة الأنثوية منح نادي فيروزة جائزة مالية بلغت قيمتها ثمانية ملايين ليرة سورية بصفته بطل الدوري، فيما نال الوصيف (فريق الهلال) جائزة بلغت قيمتها أربعة ملايين ليرة سورية.

عماد درويش

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