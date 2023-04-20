فرحة مزدوجة في كواليس أهلي حلب ومطالبات بمزيد من الدعم

حلب- محمود جنيد

هلت بشائر العيد على جمهور نادي أهلي حلب، الذي تسلم عيديته المضاعفة؛ والشق الأول منها من فريق كرة القدم الأول في النادي على شكل فوز فك عقدة لقاءات خمس سابقة أمام الجيش، ومنحه صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز مستفيداً من تعثر المتصدر السابق الوثبة أمام مضيفه جبلة، في حين نال القسم الثاني من النجاح الذي تحقق أخيراً بملف قضية لاعب فريق السلة الأول عبد الوهاب الحموي، وعودته إلى أحضان النادي وفريق السلة الأول، بعد مسلسل طويل وسيناريو محتدم تصاعدت فيه لهجة الأخذ والرد والمماحكات، والغياب الطويل الذي تدخلت فيه وساطات رسمية (اتحاد السلة) وغير رسمية لحل اشكالية تخلف الإدارة عن سداد مستحقاته المالية، ووصل الأمر لحدود تهديد اللاعب باللجوء للقضاء والاتحاد الدولي لكرة السلة للفوز بالقضية ونيل حكم فسخ عقده مع أهلي حلب.

مدير كرة الأهلي مجد حمصي أكد لـ”البعث” بأن استمرارية نتائج فريق كرة القدم الإيجابية تحتاج لمدد ودعم مادي ومعنوي من قبل محبي النادي، كوقود يحتاجه النادي ومركب الفريق وصولاً إلى الفرحة الكبرى بتحقيق لقب الدوري المنتظر منذ فترة طويلة، بعد أن تحققت الفرحة الصغرى باعتلاء الفريق ولأول مرة قمة ترتيب فرق الدوري، مبددة شيئاً من المٱسي والأحزان التي رافقت مدينة حلب جراء الظروف و الزلزال وتداعياته.

ولفت الحمصي إلى أن الفريق وفق بجبر عثرته أمام الفتوة، بفوزين متتاليين على كل من الوحدة والجيش، والقادم من المباريات سيكون صعباً، والفريق سيـ.ـقاتل بقوة من أجل تكملة المشوار والوصول إلى مبتغى اللقب وإهدائه لجمهور النادي الذي يستحق الفرح.

من جانبه عضو إدارة النادي مسؤول كرة السلة فراس مصري أوضح بأن قضية اللاعب عبد الوهاب الحموي آلت للتسوية بين الطرفين، بعد التوصل إلى الاتفاق الذي حل المشكلة بتسوية أموره المالية.

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