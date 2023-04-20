قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 17 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عدة في مدن طولكرم وجنين ونابلس ورام الله وبيت لحم، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 14 منهم، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من منطقة باب العامود وحي رأس شحادة في منطقة ضاحية السلام ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي أبو ديس والعيزرية شرق القدس، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية.