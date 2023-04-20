لافروف: محاولات الغرب منع تشكيل عالم متعدّد الأقطاب لن تنجح

جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن تشكيل عالم متعدد الأقطاب هو أمر حتمي، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية منع ذلك.

ونقلت قناة “ار تي” عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا: “نرفض الهيمنة والإملاءات الذي يفرضها الغرب الجماعي بقيادة أمريكا في كل مكان من العالم والذي يتجلى في أوكرانيا، وكذلك فرض حلف شمال الأطلسي نفسه الضامن الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادي وبعدد من المناطق العالم”.

وأكد لافروف على أهمية التعاون والتفاعل داخل مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة، من أجل ضمان سيادة القانون الدولي وتشكيل نظام عالمي متعدد المراكز أكثر إنصافاً، والحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين، والتي تخالفها الدول الغربية بكل “وقاحة”.

من جهة أخرى وصف وزير الخارجية الروسي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين روسيا ونيكاراغوا بالمتينة، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البدين على الصعيد الاقتصادي يتم تنفيذها بشكل طبيعي.

ولفت لافروف إلى توقيع اتفاق الأسبوع الماضي بين البلدين يهدف إلى التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية كإنتاج الأدوية وكذلك في المجال الزراعي، منوهاً باتفاق موسكو وماناغوا لافتتاح قنصليات جديدة بين البلدين.

وكان لافروف قد زار البرازيل وفنزويلا خلال جولته الأميركية اللاتينية التي يختتمها في كوبا.