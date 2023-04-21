أنشطة ثقافية هادفة تكرّس الطابع الإجتماعي في مركز عين الشرقية

اللاذقية – مروان حويجة

تتنوّع الأنشطة الثقافية والفنيّة والبرامج الترفيهية التي يقيمها المركز الثقافي العربي في عين الشرقية الذي يفردُ حيّزاً واسعاً من نشاطه للأطفال والشباب ويكرّس الاهتمام لتعزيز الطابع الإجتماعي لمجمل نشاطاته سواء ضمن المركز أو خارجه حيث أقام المركز فعالية للأطفال في مدرسة الشهيد وهيب عيسى في مدينة جبلة وتضمنت تعزيز مهارات التواصل (إدارة الذات وتحديد الأهداف – تعزيز الثقة بالنفس – وتمكين اللغة العربية وتعزيز المواطنة والانتماء الوطني)، وتميّزت الفعالية بأجواء اجتماعية تفاعلية عكست اهتمام الحضور والمشاركين بالمحاور والمهارات المقدّمة وكيفية التعاطي معها عملياً وتوظيفها بالشكل الأمثل في الحياة العملية والتعليمية والاجتماعية مع بعض الإرشادات الضرورية حول مهارات التواصل وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية المنشودة اجتماعيا وتكريس هذه المهارات في الحياة الاجتماعية والتعليمية والثقافية عبر تنمية المهارات وتوسيع دائرة المعارف.

كما أقام المركز نشاطاً اجتماعياً في مركز الإيواء في مدينة جبلة (مدرسة تجمّع الإناث) وتضمن نشاطات نوعية غنيّة للأطفال شملت ألعاباً ترفيهية شعبية وسرداً قصصي، ومحطات أدبية وأنشطة دعم نفسي، وشملت أيضاً نشاطاً للكبار تضمن ورشة عمل حول كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية، وبرنامج الدعم النفسي، وتمّ توزيع عدد من الكتب الهادفة للمقيمين في المركز، وقد أنجز برنامج الأنشطة فريق ثقافة الطفل في المركز الثقافي بلدة عين الشرقية بمتابعة المدربّين أمل علي وعلي حمامة وعمار ديبة.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد يقدّم المركز الثقافي العربي في عين الشرقية الجزء الثالث من السلسلة المسرحية الهادفة للأطفال “حكايات جدي” حيث تعرض فرقة الوسام للأطفال “مغامرات آدم” (تأليف وإخراج وسام حكمت أبو حسين)، وذلك على خشبة مسرح ثقافي عين الشرقية ثاني أيام عيد الفطر المبارك الساعة الثانية عشرة صباحاً.

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