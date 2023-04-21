احتفاءً بعيد الفطر.. أداءٌ للصلاة وزيارةٌ “الجندي المجهول” والجرحى في حلب

حلب – معن الغادري

أدّى وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، ومحافظ حلب حسين دياب، وأمينا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي، بالمدينة الرفيق أحمد منصور ، والجامعة الرفيق د. ابراهيم الحديد ، وقائد شرطة المحافظة، صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع الرضوان بحي الشهباء في حلب.

وتحدّث إمام وخطيب المسجد، عضو المجلس العلمي الفقهي، فضيلة الشيخ عبدالهادي بدلة عن المعاني السامية للعيد، بعد صيام شهر رمضان المبارك، والقيم الإنسانية والأخلاقية التي يجسدها الصيام من خلال العمل الصالح، متضرّعاً إلى الله أن يزيل الكرب عن سورية، وينصر جيشها لتحقيق النصر الكامل، ويوفق السيد الرئيس بشار الأسد لما فيه خير البلاد والشعب السوري.

وبهذه المناسبة قام المسؤولون في الحزب والدولة بوضع أكاليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في مقبرة الشهداء في حي حلب الجديدة، وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، كما زاروا المشفى العسكري وأطمأنوا على جرحى الجيش، وقدموا لهم الهدايا الرمزية، متمنين لهم الشفاء العاجل، ومنوهين بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش للدفاع عن الوطن.

كذلك، تفقد أمين فرع الحزب والمحافظ، وقائد المنطقة الشمالية وقائد الشرطة مشفى الرازي، واطلعوا على جاهزيته، ومايقدّمه من خدمات طبية وعلاجية خلال أيام العطلة، حيث قدّم مدير صحة حلب الدكتور زياد الحاج طه شرحاً عن واقع العمل في المشفى وجميع المراكز الصحية في المحافظة، وماتوفره من خدمات مجانية، مثمناً الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية لتلبية احتياجات جميع الحالات من المرضى والمراجعين.

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