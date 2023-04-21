ازالة الاشغالات من مقاسم الجمعيات السكنية باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

باشرت ورشات مجلس مدينة اللاذقية أعمال إزالة الإشغالات من المقاسم المخصصة للجمعيات السكنية التعاونية في منطقة كرم الزيتون.

،وأوضح المهندس ممدوح حاج حسين، مدير مجلس مدينة اللاذقية، أنّ هذه الإجراءات تأتي لتمكين الجمعيات السكنية من استلام مقاسمها ومباشرتها اعمال البناء ،وأن الأعمال تتركز في موقع حارة الدن (كرم الزيتون) بالمدينة لإشادة الأبنية الخاصة بالمكتتبين في هذه الجمعيات، مبيناً أنّ عدد المقاسم الناجمة عن موضوع الاستملاك والافراز يبلغ 68 مقسما يستفيد منه 68 جمعية سكنية حيث يقوم مجلس المدينة حالياً بإزالة الإشغالات عن 7 مقاسم لتسليمها للجمعيات التي أنهت الاجراءات القانونية المطلوبة منها من تسديد للمبالغ المترتبة عليها و ترخيص العقار للبناء.

ولفت حاج حسين إلى وجود عدد من المقاسم شاغرة لا يوجد فيها أي اشغالات والتي يمكن للجمعيات المخصصة بها عند انتهاء اجراءات ترخيص بناء العقارات المباشرة بأعمال البناء ، علماً أنّ مجلس المدينة سلّم سابقا حوالي 15 مقسماً منها للجمعيات التي أنجزت فيها أعمال الترخيص والبناء والتخصيص للمكتتبين.

وأكّد حاج حسين استعداد المجلس للقيام بإجراءاته تباعاً لتسليم الجمعيات المتبقية مقاسمها في المنطقة والموجود فيها إشغالات بعد إزالتها، وفق العقود المبرمة بين المجلس والجمعيات بعد تسديد المبالغ المترتبة عليها وترخيص البناء على العقارات المخصصة لها.

وأشار حاج حسين إلى أنّه تمّ الاعتراض سابقاً من قبل مالكي بعض العقارات على أعمال التقدير، وجرى عرض تلك الاعتراضات على اللجنة التحكيمية التي يترأسها قاض مسمى من وزارة العدل مع وجود ممثلين عن الأهالي أصولاً.

يشار إلى أن إجراءات الاستملاك منتهية من الناحية القانونية منذ العام 2009 حيث تمّ الاستملاك بموجب القرار رقم 5965 لعام 2005 لصالح الاتحاد التعاوني السكني باللاذقية مع الاجراءات الاستملاكية من “تقدير بدائي” تحكيمي تمّ إنجازه في العام 2009 مع إيداع البدلات والتسجيل.

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