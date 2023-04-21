استنفار المديريات الخدمية والصحية خلال العيد

الحسكة – اسماعيل مطر

تواصل المديريات الخدمية والصحية تقديم خدماتها خلال أيام العيد، إذ يستمر مدير مخبز المساكن الأول بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية والتي تقدر بـ 20 طنا من مادة الدقيق يومياً، وتأمين مادة الخبز للمعتمدين في أحياء مركز المدينة، والذين بدورهم يقومون بتوزيع الخبز على المواطنين.

كما تتابع مديرية الصحة من خلال المراكز الطبية في المحافظة عملها وفق مدير الصحة، الدكتور عيسى خلف، الذي أكد استنفار الطواقم الطبية خلال أيام العيد على مدار الساعة من خلال تقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى الذين يراجعون مشفى اللؤلؤة الطبي وسط المدينة.

في الوقت الذي لفت مدير مؤسسة المياه، المهندس محمود العكلة، إلى أن عمليات ضخ مياه الشرب من محطة الحمة بريف الحسكة مستمرة بعد انقطاع دام قرابة 7 أشهر، حيث تم مساء أمس ضخ المياه باتجاه أحياء النشوة الغربية والشرقية والشريعة والفيلات، واليوم سوف تتم عمليات الضخ باتجاه أحياء الكلاسة وكبابة ومشيرفة والعمران.

وبدوره، أوضح مدير المصرف التجاري، صدام الهيجل، بأن المصرف لم يقطع عمله خلال فترة العطلة الحالية في عملية تقديم خدمات السحوبات والايداعات وتسديد اشعارات الهجرة والجوازات والحوالات الداخلية، إضافة إلى خدمة الصراف الآلي حيث وصلت الخدمات اليومية إلى 1400 خدمة قدمت للمواطنين المتعاملين مع المصرف.

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