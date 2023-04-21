الجيش الروسي يدمّر مجموعتي تخريب أوكرانيتين

موسكو – تقارير:

أعلن الجيش الروسي اليوم القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين، وإحباط ست محاولات لتبديل الوحدات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

ونقلت وكالة “تاس” عن ياروسلاف ياكيمكين من المكتب الصحفي لمجموعة “غرب” التابعة للجيش الروسي قوله: “على مدار النهار، تمكّنت قوات المجموعة من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسك، كما تم على الاتجاه نفسه إحباط ست محاولات لتبديل وتعزيز الوحدات الأوكرانية العاملة في المواقع المتقدمة كيسلوفكا ونوفوسيلوفسكويه ودفوريتشنويه”، ووفقاً للضابط تمكّن طاقم مدفع هاوتزر الروسي من طراز “أكاسيا” من تدمير مستودع الذخيرة التابع للقوات الأوكرانية في منطقة دفورتشنو.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية “المركز” العقيد ألكسندر سافتشوك أنه وفي إطار القتال المضاد للمدفعية، نفّذت المدفعية التابعة للمجموعة بالاعتماد على نظم الاستطلاع ضرباتٍ نارية على نحو مئة هدف للعدو، حيث سقطت القذائف بذخائر شديدة الانفجار على تحصينات وأفراد القوات المعادية.