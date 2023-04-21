الجيش الروسي يدمّر مجموعتي تخريب أوكرانيتين
موسكو – تقارير:
أعلن الجيش الروسي اليوم القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين، وإحباط ست محاولات لتبديل الوحدات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
ونقلت وكالة “تاس” عن ياروسلاف ياكيمكين من المكتب الصحفي لمجموعة “غرب” التابعة للجيش الروسي قوله: “على مدار النهار، تمكّنت قوات المجموعة من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسك، كما تم على الاتجاه نفسه إحباط ست محاولات لتبديل وتعزيز الوحدات الأوكرانية العاملة في المواقع المتقدمة كيسلوفكا ونوفوسيلوفسكويه ودفوريتشنويه”، ووفقاً للضابط تمكّن طاقم مدفع هاوتزر الروسي من طراز “أكاسيا” من تدمير مستودع الذخيرة التابع للقوات الأوكرانية في منطقة دفورتشنو.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية “المركز” العقيد ألكسندر سافتشوك أنه وفي إطار القتال المضاد للمدفعية، نفّذت المدفعية التابعة للمجموعة بالاعتماد على نظم الاستطلاع ضرباتٍ نارية على نحو مئة هدف للعدو، حيث سقطت القذائف بذخائر شديدة الانفجار على تحصينات وأفراد القوات المعادية.
إلى ذلك، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو 25″، بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك.
وقال ألكسندر غوردييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك للقوات المسلحة الروسية: “تم إحباط محاولة العدو لشن غارة جوية على المواقع المتقدمة لتجمّع فوستوك باتجاه محور جنوب دونيتسك، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المحمولة إيغلا التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو 25″، بالقرب من مدينة أوغليدار”، مضيفاً: إن الاستطلاعات الجوية اكتشفت مجموعة استطلاع معادية، وقضت على 4 جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمّت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
من جهته، أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة “نحن مع روسيا” عن محاولة القوات الأوكرانية استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه.
وقال روغوف: “حاول أوكرانيون نازيون وبوساطة طائرات دون طيار استخدام مادة غير معروفة.. وردّ مقاتلونا بسرعة على مصدر النيران”، لافتاً إلى أن أحد الجنود الروس أصيب بحروق مصدرها كيميائي، إلا أن إصابته غير خطيرة، ومضيفاً: “وتحسّباً لتكرار مثل هذا الهجوم، تم تسليم تجهيزات حماية كيميائية إلى الأفراد على الخطوط الأمامية”.
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