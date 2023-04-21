الحرارة حول معدلاتها

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو الغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية والجزيرة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، والجو ربيعي معتدل دافئ بين الصحو والغائم جزئياً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: