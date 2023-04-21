21-أبريل-2023

جريدة البعث

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الرئيس الأسد يهنّئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد

بشار المحمد
دمشق – سانا

هنّأ الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة – رئيس الجمهورية، القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وذكرت وزارة الدفاع على صفحتها في فيس بوك أن السيد الرئيس تقدّم بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى رجال جيشنا الميامين، وأبناء قواتنا المسلحة الباسلة بأحرّ التهاني القلبية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح الدائمين ولأسرهم الكريمة المعطاءة دوام الصحة والسعادة والخير، سائلاً الله جلّ وعلا أن يعيده على وطننا الغالي وشعبنا الأبي بالخير واليمن والبركات، وأن يتغمّد شهداءنا البرّرة بعظيم الرحمة والمغفرة، وأن يمنّ على جرحانا الأبطال بالشفاء، وبالنصر المؤزّر القريب لسورية الحبيبة لتبقى موطن الأمن والأمان ومنارة الكرامة والإباء.

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